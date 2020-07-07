  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:36:00 -
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 467 düşüşle 14 bin 242'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 956'ya ulaştı. Son 24 saatte 138 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 574 artışla 192 bin 815'e çıktı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899 olurken, günlük ölü sayısındaki artışın dün 8 iken bugün 30'a yükselmesi dikkati çekti.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 703 bin 673 test yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı