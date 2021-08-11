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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 204'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:23:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin 39 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 986 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 413 bin 162'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 204'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 450 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 118 bin 761 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 15 kişi artarak 337'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 72 milyon 701 bin 822 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 15 bin 123 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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