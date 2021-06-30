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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre; koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 artarak 127 bin 566'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 20:15:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 776 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 185 bin 16 testte 776 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 259 bin 909'a yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 50 bin 441 olarak kaydedildi, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 artarak 127 bin 566'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 135 artışla 4 milyon 81 bin 902'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 51 milyon 194 bin 948 oldu. Aşılananların 18 milyon 530 bin 774'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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