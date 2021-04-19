İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 316 artarak 117 bin 243'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 146 bin 728 testte 8 bin 864 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 878 bin 994'e ulaştı.
Ülkede 12 Mart'tan bu yana 500 binin üzerinde seyreden aktif Kovid-19 hasta sayısı da bugün itibarıyla 493 bin 489'a geriledi.
Yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 244 olarak verildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 316 artarak 117 bin 243'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 669 artışla 3 milyon 268 bin 262'ye ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 352 bin 790 oldu. Aşılananların 4 milyon 507 bin 326'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.