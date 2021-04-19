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Dünya İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 316 artarak 117 bin 243'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 19:45:00 -
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 146 bin 728 testte 8 bin 864 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 878 bin 994'e ulaştı.

Ülkede 12 Mart'tan bu yana 500 binin üzerinde seyreden aktif Kovid-19 hasta sayısı da bugün itibarıyla 493 bin 489'a geriledi.

Yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 244 olarak verildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 316 artarak 117 bin 243'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 669 artışla 3 milyon 268 bin 262'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 352 bin 790 oldu. Aşılananların 4 milyon 507 bin 326'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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