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İtalya’da korona ölümleri 100’ün altına düştü

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 99 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 32 bin 7’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:39:00 -
İtalya’da korona ölümleri 100’ün altına düştü

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 99 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 32 bin 7’ye yükseldi. Ülkede 9 Mart’tan bu yana can kaybı ilk defa 100’ün altına düştü.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya’da son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 31 bin 7’ye yükseldi. Ülkede 451 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 225 bin 886’ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 326’ya yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 749’a düştü.


İtalya’da 9 Mart’tan bu yana koronaya bağlı can kayıpları ilk defa 100’ün altına düştü.

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