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İtalya’da korona nedeniyle ölü sayısı 22 bin 745’e çıktı

İtalya’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 22 bin 745’e yükseldi.

2020-04-17 21:07:16 -
İtalya’da korona nedeniyle ölü sayısı 22 bin 745’e çıktı

İtalya’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 22 bin 745’e yükseldi.



Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor. İtalya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19’dan son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 22 bin 745’e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 3 bin 493 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 172 bin 434’e yükseldiği açıklandı.



Ülkede iyileşenlerin sayısının 42 bin 727’ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 812 olarak açıklandı. İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor.

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