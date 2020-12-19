İtalya'da korkutan koronavirüs tablosu
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.
İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.