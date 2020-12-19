İtalya'da korkutan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.