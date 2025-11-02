  • İSTANBUL
Dünya İtalya'da korkunç felaket: Leopontine Alpleri'nde çığ düştü, 3 kayakçı hayatını kaybetti!
Dünya

İtalya'da korkunç felaket: Leopontine Alpleri'nde çığ düştü, 3 kayakçı hayatını kaybetti!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
İtalya'da korkunç felaket: Leopontine Alpleri'nde çığ düştü, 3 kayakçı hayatını kaybetti!

İtalya-İsviçre sınırındaki Leopontine Alpleri'nde bulunan Punta Valgrande zirvesinde beş kayakçıdan oluşan bir grubun üzerine çığ düştü. Felakette üç kişi hayatını kaybederken, çığ altından kurtarılan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede 2.100 metrenin üzerinde üçüncü seviye "önemli çığ tehlikesi" uyarısı bulunuyordu.

İtalya'nın Piedmont bölgesinde, Alp Dağları'nın Leopontine zincirinde yer alan Punta Valgrande'de Pazar günü büyük bir çığ felaketi yaşandı. Beş kişilik bir kayakçı ekibi, zirvenin doğu kesiminde çığ altında kaldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2.800 metrenin üzerinde kayak yaptıkları noktadan yüzlerce metre aşağı sürüklenen üç kayakçı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için yerel sulh yargıcından izin beklendiği belirtildi.

Olay yerinden kurtarılan diğer iki kişi ise helikopterle hemen hastaneye sevk edildi.

BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI VARDI

Felaketin yaşandığı bölgede, 2.100 metrenin üzerindeki yükseklikler için "önemli çığ tehlikesi" uyarısı bulunuyordu. Beş seviyeli çığ tehlikesi ölçeğinde, üçüncü seviye alarm verilmişti.

Kurtarma ekiplerinin, ya olayı gören başka bir kayakçı ya da çığdan kendilerini kurtarmayı başaran iki kişi tarafından uyarıldığı tahmin ediliyor. Raporlar, grubun kramponlarla yokuş yukarı tırmandığını, daha sonra ise kayaklarla inmeyi planladığını gösteriyor.

 

