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Dünya İtalya'da kırmızı alarm!
Dünya

İtalya'da kırmızı alarm!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:51:00 -
İtalya'da kırmızı alarm!

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerindeki yangınlara müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.

Gratteri'de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yangınlara karadan ve havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve gönüllülerin yardımıyla müdahale edildiği aktarıldı.
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İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya’daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani'de "kırmızı alarm" verdi.

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