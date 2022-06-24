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Gündem İtalya'da kaza geçiren 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Gündem

İtalya'da kaza geçiren 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 02:43:00 -
İtalya'da kaza geçiren 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinin tamamlanmasının ardından THY'nin uçağıyla saat 00,20'de Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere THY Kargo terminaline götürülürken, buradaki işlemlerin ardından cenaze araçlarına bindirilerek havalimanından götürüldü.

Veda töreni sonrası defnedilecekler

DHA'nın haberine göre; helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın için bugün Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlenecek.

Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.

 

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Yorumlar

davut

cenazeler daha yeni mi geliyormuş. Allah rahmet eylesin.

fetösavar

ilginç... bi cenaze bu kadar mı bekletilir, ülkeye göndermek için? gavur kim bilir ne fırıldak peşinde, ne zorluk çıkarttılar ki bu kadar zamanda getirilemedi... alırsın dna örnegi, incelersin naaşını... ertesi günü gönderirsin ülkesine veya verirsin toprağa...
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