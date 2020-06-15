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Aktüel

İtalya'da kademeli normale dönüşte yeni aşamaya geçildi

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri: - "Sonunda tekrar nefes almaya dönüyoruz. Durum daha iyiye gidiyor. Yeniden açıldıktan sonra dahi virüste ikinci dalga korkusu görünmüyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:48:10 -
İtalya'da kademeli normale dönüşte yeni aşamaya geçildi

ROMA (AA) - Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da bugünden itibaren sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı.

İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında 10 Mart’ta başlayan sıkı karantina tedbirlerini kademeli şekilde gevşetmeyi sürdürüyor.

Başbakan Giuseppe Conte’nin 11 Haziran’da imzaladığı kararnameye göre, bölgesel ve yerel yönetimlerin izni doğrultusunda, bahis salonlarından, sağlıklı yaşam merkezi ve kaplıcalara kadar, sinema, tiyatro, konser salonları, sosyal kültür merkezleri ve çocuklar için yaz etüt çalışmalarının yapılabildiği yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete geçti.

Ülkede kongre ve fuar merkezleri ise 14 Temmuz’a kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Radio Rai’ye konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de "Sonunda tekrar nefes almaya dönüyoruz. Durum daha iyiye gidiyor. Yeniden açıldıktan sonra dahi virüste ikinci dalga korkusu görünmüyor. Sosyal mesafeden el yıkamaya kadar tedbirlere uyulmalı, bununla birlikte gözlemlemeye de devam etmek gerekiyor." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 34 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da sıkı karantina tedbirlerini, ilk olarak 4 Mayıs'ta kısmen gevşetirken, 18 Mayıs'ta kapsamlı şekilde esnetilmiş, 3 Haziran'da da sınırlar AB ülkelerine açılmıştı.




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