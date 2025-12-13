  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi: "Özgür Gazze" sloganları atıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi: "Özgür Gazze" sloganları atıldı

Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 15'inci haftasındaki Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv müsabakası öncesinde konuk İsrail takımı protesto edildi.

EuroLeague'in 15. haftasında Virtus Bologna ile Hapoel Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı, Bologna kentinde geniş çaplı protestolara sahne oldu.

San Donato çevresindeki Parker Lennon bahçesinden yürüyüşe başlayan protestocular, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayarak, İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarına katılmasına tepki gösterdi.

FİLİSTİN BAYRAKLARI VE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Göstericiler yürüyüş boyunca sık sık havai fişek atıp meşaleler yakarken, şu sloganları attı:

  • "Özgür Gazze"

  • "Filistin'e özgürlük"

Göstericilerin, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını protesto ettiği belirtildi. Maçın oynanacağı salona giden yollar, güvenlik güçleri tarafından kapatılırken, protesto yürüyüşü 8 Ağustos Meydanı'nda herhangi bir olay çıkmadan sona erdi.

MAÇ SONUCU

Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv, ev sahibi Virtus Bologna'yı 79-74 yenerek ligde liderliğini sürdürdü.

Bologna kentinde daha önce, 21 Kasım'da oynanan Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv maçından önce de benzer protesto gösterileri düzenlenmiş ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı.

 

