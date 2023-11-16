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Dünya İtalya’da hükümete İsrail tepkisi: Silah tedarikini hemen askıya alın
Dünya

İtalya’da hükümete İsrail tepkisi: Silah tedarikini hemen askıya alın

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:15:00 -
İtalya’da hükümete İsrail tepkisi: Silah tedarikini hemen askıya alın

İtalya'nın eski başbakanlarından ve muhalefet lideri Conte, Meloni hükümetini çok sert bir dille eleştirdi.

İtalya’da sol görüşe yakın popülist muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, İtalyan hükümetini, İsrail’e yönelik silah tedarikini hemen askıya almaya çağırdı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’ye yönelik “sorular” oturumunda söz alan muhalefet lideri Conte, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasındaki pozisyonunu eleştirdi.

Parlamento aritmetiğinde ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki M5S’nin lideri Conte, “İsrail’e silah tedarikini hemen askıya alın. Benim hükümetim, zamanında bunu bazı ülkelere yaptı. Bunu yapmak için eksik olan tek şey: cesaret” dedi.

Conte, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Birleşmiş Milletler’de 27 Ekim’de kabul edilen “Gazze’de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısı”nın oylamasında çekimser kalmasını da “korkakça bir tutum” diye eleştirdi. Conte, “10 binden fazla Filistinlinin ölümüyle ve bu katliam karşısında kendimizi birkaç insani arayla sınırlayamayız, hemen bir ateşkes olmalı. Hükümet, Gazze’deki katliamı durdurmak için ne yapıyor?” diye konuştu.

Giuseppe Conte’nin sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de “Korkaklar, bu hükümet sıralarında oturmuyor kesinlikle. Belki o korkaklar başka bir yerdedir. Burada korkak yok. Sayın Conte, daha önce başbakanlık yapmış birisiniz, daha uygun bir dil kullanmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
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7 Ekim'den beri binlerce insan öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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