İtalya'da gündem Merih Demiral!

Merih Demiral, Atalanta'da gösterdiği performansla gündemin bir numaralı ismi olmayı başardı. Sezon sakat olarak başlayan ve hazırlık dönemi boyunca forma giyemeyen Merih Demiral, dönüşüyle bambaşka bir etki oluşturdu.

Akşam'a göre Atalanta'da Merih Demiral gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık dolayısıyla hazırlık döneminde takımdan ayrı olan Merih, ligin ilk maçına da yetişememişti. İnişli çıkışlı bir performansı olan Atalanta savunmasına ilaç gibi gelen Milli oyuncumuz, gösterdiği başarılı performansla kendine yine hayran bıraktı.



İtalyan basınının manşete çıkarttığı Merih Demiral, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Atalanta'da bu başarının asıl sahibi olarak gösterildi. Kiralık olarak geldiği İtalyan ekibinin Juventus'a 20 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 24 yaşındaki stoper, yaz transfer dönemi boyunca İngiliz ekiplerine yazıldı. Ancak fiyat konusunda istediği teklifi alamayan Atalanta, Merih'i düşük bir ücretle göndermeye yanaşmadı. Geri dönüşüyle savunmayı toparlayan Merih, hocası Gasperini'nin de vazgeçilmezi olmayı başardı.

Savunmada Djimsiti ve Palomino'nun eksikliğinde yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren Merih Demiral, İtalyan medyası tarafından hem savunmadaki başarısı hem de gol atması sebebiyle çok başarılı bulunuyor.