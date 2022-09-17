  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya'da gündem Merih Demiral!
Spor

İtalya'da gündem Merih Demiral!

Merih Demiral, Atalanta'da gösterdiği performansla gündemin bir numaralı ismi olmayı başardı. Sezon sakat olarak başlayan ve hazırlık dönemi boyunca forma giyemeyen Merih Demiral, dönüşüyle bambaşka bir etki oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 20:31:00 -
İtalya'da gündem Merih Demiral!

Merih Demiral, Atalanta'da gösterdiği performansla gündemin bir numaralı ismi olmayı başardı. Sezon sakat olarak başlayan ve hazırlık dönemi boyunca forma giyemeyen Merih Demiral, dönüşüyle bambaşka bir etki oluşturdu.

Akşam'a göre Atalanta'da Merih Demiral gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık dolayısıyla hazırlık döneminde takımdan ayrı olan Merih, ligin ilk maçına da yetişememişti. İnişli çıkışlı bir performansı olan Atalanta savunmasına ilaç gibi gelen Milli oyuncumuz, gösterdiği başarılı performansla kendine yine hayran bıraktı.


İtalyan basınının manşete çıkarttığı Merih Demiral, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Atalanta'da bu başarının asıl sahibi olarak gösterildi. Kiralık olarak geldiği İtalyan ekibinin Juventus'a 20 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 24 yaşındaki stoper, yaz transfer dönemi boyunca İngiliz ekiplerine yazıldı. Ancak fiyat konusunda istediği teklifi alamayan Atalanta, Merih'i düşük bir ücretle göndermeye yanaşmadı. Geri dönüşüyle savunmayı toparlayan Merih, hocası Gasperini'nin de vazgeçilmezi olmayı başardı.

Savunmada Djimsiti ve Palomino'nun eksikliğinde yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren Merih Demiral, İtalyan medyası tarafından hem savunmadaki başarısı hem de gol atması sebebiyle çok başarılı bulunuyor.

 

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teknoloji

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

Kadın - Aile

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023
KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Eğitim

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Kadın - Aile

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...
Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Gündem

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb
Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Aktüel

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor
Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Kadın - Aile

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)
Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Yaşam

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar
Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Teknoloji

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif
Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Kadın - Aile

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23