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Dünya İtalya'da göçmen teknesi battı: 7 ölü
Dünya

İtalya'da göçmen teknesi battı: 7 ölü

İtalya’nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 13:28:00 -
İtalya'da göçmen teknesi battı: 7 ölü

İtalya'nın Akdeniz'de Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nın açıklarında bu sabah erken saatlerde yeni bir göçmen faciası yaşandı.

ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa'nın 5 mil açığında batan teknede, biri hamile 7 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Olaya müdahale eden İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin 48 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarılan göçmenler ile 7 kişinin cesetlerinin Lampedusa'ya götürüldüğü bildirildi.

Yaz aylarında düzensiz göç gelişlerinin arttığı adaya son günlerde Kuzey Afrika’dan ulaşan göçmen sayısının 660 olduğu kaydedildi.

 

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