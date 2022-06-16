İtalya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mayıs ayı enflasyonunun yüzde 6,8'e çıktığını duyurdu. Bu rakam Kasım 1990'dan beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
AA'nın haberine göre, İtalya'da TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,8, artarak toplamda yüzde 6,8'e çıktı.
Fiyatlar artışa geçti
İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyonun, petrol, gıda, konut, kişisel bakım ve gıda ürünü fiyatlarındaki artışla birlikte tırmandığı belirtildi.
Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviye
İtalya'da enflasyonun geldiği yüzde 6,8'lık oranla Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
ISTAT açıklamasında, "Nisan ayındaki yavaşlamanın ardından enflasyon yeniden hızlandı ve Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.