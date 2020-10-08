İtalya'da açık havada maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da, başkent Roma'nın da yer aldığı bazı kentlerde açık havada maske takma zorunluluğu getirilmişti. İtalya hükümeti, vaka sayılarının yeniden artış göstermesi üzerine açık havada maske takma zorunluluğunun ülke genelinde uygulanması kararı aldı.

Öte yandan, ülkede Ocak sonu itibariyle ilan edilen acil durum halinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Ülkede son 24 saat içerisinde tespit edilen 2 bin 677 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 330 bin 263'e, kaydedilen 28 ölüm ile birlikte toplam can kaybı 36 bin 30'a yükseldi.