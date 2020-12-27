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Dünya İtalya'da 12 kişide daha koronavirüs mutasyonu tespit edildi
Dünya

İtalya'da 12 kişide daha koronavirüs mutasyonu tespit edildi

İtalya'da 12 kişide daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 02:35:00 -
İtalya'da 12 kişide daha koronavirüs mutasyonu tespit edildi

İtalya'da İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu vakaları artıyor. Ülkede, son aylarda İngiltere'den gelen kişilere uygulanan testlerin incelenmesinde farklı bölgelerde 12 yeni vaka tespit edildi. Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia düzenlediği basın toplantısında, İngiltere bağlantılı 5 pozitif vakanın 3'ünde mutasyona uğramış koronvirüse rastlandığını duyurdu. Vakalardan 2'sinin Treviso, 1'inin de Vicenza kentinde olduğu açıklandı.

Campangia bölgesinde ise Pozzuoli Enstitisü tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere'den gelen ve Covid-19 testi pozitif çıkan 115 vaka üzerinde yapılan genom araştırmasında 6 vakada mutasyon tespit edildiği aktarıldı.

Pavia San Matteo Polikliniği, Lombardiya Bölgesi'nde 23 ve 24 Aralık'ta İngiltere'den İtalya'ya giriş yapan 2 pozitif vakada İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu bulunduğunu duyurdu.

Daha önce mutasyonlu bir vaka tespit edilen Puglia Bölgesi'nde ise Sağlık İşleri Müdürlüğü, 1 vakanın daha ortaya çıktığını açıkladı.

İtalya'nın Ancona kentinde Çarşamba günü 1 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonuna rastlanmıştı. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Covid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı açıklanmıştı. Öte yandan ülkede şu ana kadar 3 kişide Covid-19 mutasyonuna rastlandığı belirtilmişti.

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