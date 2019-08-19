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İtalya ve İspanya Open Arms’daki sığınmacılar konusunda anlaştı

İtalya ve İspanya, 18 gündür açıkta bekletilen insani yardım gemisi Open Arms’ın İspanya’ya ait Mallorca Limanı’na yanaşması konusunda anlaştı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
İtalya ve İspanya Open Arms’daki sığınmacılar konusunda anlaştı

İtalya ve İspanya, 18 gündür açıkta bekletilen insani yardım gemisi Open Arms’ın İspanya’ya ait Mallorca Limanı’na yanaşması konusunda anlaştı.


İtalya ve İspanya, Libya’dan kurtardığı 107 sığınmacı ile İtalya’nın Lampedusa Limanın’a yanaşmak için 18 gündür bekleyişe devam eden Open Arms insani yardım gemisi konusunda anlaştı. İspanyol bayraklı Open Arms, İspanya’nın doğusundaki Mallorca Adasın’daki limana yanaşarak güvertesindeki sığınmacıları buraya indirecek. İki haftadan fazla bir süredir İtalya kıyılarında bekleyişe devam eden kayıt dışı göçmenler, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin göç konusundaki katı çizgisi ile Avrupa Birliğinin bir çözüm bulmadaki isteksizliği arasındaki sert çekişmelerin ortasında kaldıktan sonra nihayet İspanya’ya ayak basacak.


Open Arms, gemide kötüleşen koşullar ve İtalyan Lampedusa Adası’na yakınlıkları değerlendirildiğinde verilen bu kararı “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi. Gemideki koşulların 7 günlük bir yolculuğa el vermeyeceği gerekçesiyle İspanya’nın Algesiras Limanı’na yanaşma davetini reddeden Open Arms yetkilileri, Mallorca’ya bugün başlayacakları yolculuğun da 3 gün süreceğini kaydetti.


Yardım gemisinden yapılan bir açıklamada, “Gerçekten bir anlaşmaya varıldıysa, İtalya ve İspanya’nın, gerekli araçları sağlayarak, güvertedeki kişilerin nihayet güvenli bir limanda kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlenmeleri şarttır” ifadelerine yer verildi.


Fransa, gemideki yolculardan 40’ını “sığınmacı statüsü elde etmek için gerekli koşulları sağlamaları halinde” topraklarına kabul edeceğini dün açıklamıştı. Gemideki diğer sığınmacılarının akıbetinin ne olacağı henüz kesinleşmemişken İspanyol hükümetinden konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
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