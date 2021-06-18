İtalya ve Galler’e yenilen A Milli Takım futbolcularından açıklama

EURO 2020’ye aylar öncesinden hazırlanan ve bugüne kadar video analizinden, taktiksel antrenmanlara kadar birçok konuda dersini çok iyi çalışan milli oyuncular bu yoğun mesainin karşılığını alamadıkları için kendilerini suçladılar.

Türkiye’yi çok üzdüklerinin farkında olduklarını söyleyen futbolcuların, “Büyük bir ızdırap yaşıyoruz. Bu tablo bize yakışmadı” dedikleri öğrenildi.

“Bize güvenenler karşı mahcup olduk”

Galler maçı sonrası durum değerlendirmesi yapan oyuncuların, “Biz buralara gelmek için çok fazla ter akıttık. Şimdi herşeyin bir çırpıda koybolması bizi kahrediyor. Hem bize güvenenlere karşı mahcup olduk hem de hedeflerimize ulaşamadık” yorumunda bulundukları bildirildi.

“Veda etsek bile bize yakışır biçimde olmalı”

Başta kaptan Burak Yılmaz olmak üzere takımın tecrübeli isimlerinin şartlar ne olursa olsun pes etmeyeceklerini de kendi aralarında konuştukları vurgulandı. Düşük ihtimal olsa bile matematiğin izin verdiği sürece gruptan çıkma şansını kovalayacaklarını belirten oyuncular, “Veda etsek bile bize yakışır biçimde olmalı” dediler.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Galler yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Güneş tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu söylerken, oyuncularını teselli etmeye çalıştı.

“Herkes başını dik tutsun”

Tecrübeli hocanın bu futbolun kendilerine yakışmadığını, kendisinden kaynaklı bazı hataların telafisinin maç içerisinde olmaması nedeniyle yenildiklerini söylediği ve “Herkes başını dik tutsun. Sonuçta bu takımı buraya da siz getirdiniz” dediği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, maçın ardından kurmayları ile kısa süreli bir toplantı yapan Şenol Güneş’in İtalya ve Galler maçının tüm analizlerinin tüm detayların önemsiz de olsa en ufak ayrıntının bile raporlanmasını istediği bildirildi.

Kaynak: Ensonhaber