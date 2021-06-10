Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) Türkiye - İtalya mücadelesi ile başlayacak. Türkiye - İtalya karşılaşmasının turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle dünyadaki çoğu futbolsever tarafından takip edilmesi bekleniyor. Peki, EURO 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

İtalya - Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalya - Türkiye EURO 2020 A Grubu maçı 11 Haziran Cuma günü oynanacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 90 dakika TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.