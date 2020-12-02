İtalya Sağlık Bakanı'ndan aşı açıklaması

Dünya koronavirüsle imtihanına devam ederken, zor günler geçiren İtalya'nın Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan aşı açıklaması geldi. Bakan Sperenza, koronavirüs aşılarının Ocak ayından itibaren ülke genelinde ücretsiz olarak yapılacağını söyledi.

Öncelik sağlık çalışanları, yaşlılar ve sosyal hizmetlilerin

İtalya Senatosu’nda konuşan Speranza, "Aşı alımı merkezileştirildi ve hiçbir eşitsizliğe mahal vermeden tüm İtalyanlara ücretsiz olarak uygulanacak." dedi. İlk doz aşıların Ocak ayında uygulanmaya başlanmasının beklendiğini bildiren Bakan Speranza, önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve sosyal hizmetler görevlilerine verileceğini vurguladı. Speranza, İtalya’nın 202 milyon doz aşı seçeneğinin olduğunu ve kaynağın tüm İtalya nüfusunu aşılamak için yeterli olduğunu ifade etti.

'3. dalga kapının ardında bekliyor'

İtalyan Ordusu'na aşı dağıtımı için destek vereceğini de aktaran Sağlık Bakanı Speranza, hükümetin aşıyı zorunlu kılmayı planlamadığını söyledi. Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiğini belirten Speranza, "Genel bir kapanmayı engellemek amacıyla riskli bölgeler modeliyle yürürlüğe koyduğumuz kısıtlama tedbirleri sonuç veriyor. Ancak tedbiri elden bırakırsak 3. dalga kapının ardında bekliyor." diye konuştu.