  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İtalya Milli Takımı’nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:52:55 -
İtalya Milli Takımı’nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü

ROMA (AA) - İtalya futbolunun efsanevi isimleri eski futbolcular Christian Vieri ve Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i övdü.

İtalya Milli Takımı’nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram’da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder’i değerlendirdi.

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

Totti de Vieri’nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı