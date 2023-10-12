İtalya Milli Takımı’nda şok! Zaniolo’da olayın içinde, başı yanabilir!
Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrılmış durumda. Yıldız oyuncuların açılan soruşturma kapsamında futboldan men tehlikesinin bulunduğu öne sürüldü.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda dikkat çeken bir performans sergileyen İtalyan yıldız, bu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, bahis soruşturması sebebiyle yetkililer tarafından sorgulandı. Sorgudan sonra iki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.
FEDERASYON AÇIKLADI: 'KULÜPLERİNE DÖNECEKLER!'
İtalya Futbol Federasyonu, Torino Başsavcılığı'nın milli takım kampında Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun soruşturma kapsamında sorgulandığını ve oyuncuları korumak amacıyla kamptan ayrılarak kulüplerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı.
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