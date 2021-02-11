İtalya Kupası'nda Atalanta finale çıktı
İtalya Kupası yarı finalinde Atalanta, rövanş maçında Napoli'yi 3-1 yenerek, finale çıktı.
Yarı final ilk maçında Napoli’de 0-0 berabere kalan Atalanta ve Napoli, Atalanta’nın ev sahipliğinde rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.
Gewiss Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Duvan Zapata ile 1-0 öne geçerken, 16. dakikada Matteo Pessina ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Napoli, Meksikalı oyuncusu Hirving Lozano'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.
Ev sahibi takımda Pessina, 78. dakikada bir kez daha topu ağlara göndererek, skoru 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikaları Atalanta'nın kontrolünde geçti ve ev sahibi takım, Napoli'yi 3-1 yendi.
Atalanta, İtalya Kupası finalinde Juventus ile eşleşti. Juventus da dün Inter'i eleyerek finalist olmuştu.
İtalya Kupası final maçı 19 Mayıs'ta oynanacak. İki takım tarihinde ilk kez İtalya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.