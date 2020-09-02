  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı
Aktüel

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:43:59 -
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1326 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısı bugün tekrar 1000'i aşarak 1326 oldu. Salgının başından bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 271 bin 515'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 497 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısı 27 bin 817, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 109 olarak açıklandı.

İyileşenler de 257 artışla 208 bin 201 oldu.

Test sayısı bugün 102 bin 959 ile günlük bazda rekor düzeye ulaştı. Ülkede salgın başından bu yana 8 milyon 828 bin 868 test yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti
Dünya

Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Özbekistan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin ülkede altın araması yapabilmesine yönelik kararnameyi kabul etti.

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı