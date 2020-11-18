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Dünya İtalya koronavirüsten ölümlerin önüne geçemiyor
Dünya

İtalya koronavirüsten ölümlerin önüne geçemiyor

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:46:00 -
İtalya koronavirüsten ölümlerin önüne geçemiyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 282 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının resmen başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 743 bin 168'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 670 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artışla 481 bin 967'ye ulaştı.

Bir bölge daha "kırmızı kategori"ye alındı

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koyan İtalyan hükümeti, bölge yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki Abruzzo Bölgesi'ni de yüksek riskli olarak tanımlanan "kırmızı kategori"ye aldı.

Abruzzo'nun da eklenmesiyle 21 bölgeden oluşan İtalya'da 8 bölge "kırmızı kategori"de bulunuyor. Buna göre bu bölgelerde, iş ve sağlık gerekçesi dışında dışarıya çıkmanın kısıtlandığı sıkı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede "turuncu kategori"deki bölge sayısı 8 iken, 5 bölge ise orta-riskli "sarı kategori"de yer alıyor.

Öte yandan, İtalyan ANSA ajansının bölgesel sağlık hizmetlerini izleme kurumuna dayandırdığı haberinde, 21 bölgenin 17'sinde yoğun bakım doluluk oranlarının kritik eşiğin üzerinde olduğu bildirildi.

Pek çok kentte oksijen tüpü eksikliğinin alarm verdiği de basına yansıdı.

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