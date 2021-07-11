İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere-İtalya final maçı saat kaçta hangi kanalda? Euro 2020 İtalya mı İngiltere mi?
Euro 2020 final maçı heyecanı devam ediyor. Türkiye’nin iyi bir performans serileyemediği Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) final maçı İtalya ile İngiltere arasında oynanacak. İtalya İngiltere maç istatistikleri futbol severler tarafından merak ediliyor. İngiltere ve İtalya 28. kez karşı karşıya gelecek. İtalya İngiltere kaç kaç? Daha önceki maçlarda İtalya 10, İngiltere ise 8 kez galip geldi. 9 karşılaşma ise berabere bitti. İngiltere 33, İtalya ise 31 kez kaleye gol attı. Peki İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere-İtalya Euro 2020 final maçı hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu İtalya-İngiltere final maça ne zaman, saat kaça? Artık nefesler tutuldu, futbolseverler Londra'daki büyük finale kilitlendi. Euro 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Bugün oynanacak İtalya-İngiltere finaliyle belli olacak. Londra'nın Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Karşılaşmada İtalya'dan Spinazzola sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Müthiş finali yaklaşık 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor. İngilizler, organizasyonundaki ilk finalinde ilk şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Euro 2020 final maçını kim kazanır?
İtalya mı İngiltere mi finalı maçını kazanacak? Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya mı İngiltere mi? İtalya 1968'in ardından ikinci Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 maçta İtalya 10, İngiltere 8 kez galip gelirken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise İngiltere rakibine karşı, 33'e 31 üstünlüğünü koruyor. İki takım son olarak Mayıs 2018'de hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı.
İtalya İngiltere maçı muhtemel 1’leri
İtalya: Donnaruma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Veratti, Chiesa, Insigne, Immobile
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane
UEFA EURO 2020 puan durumu