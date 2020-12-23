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Dünya İtalya hükümetine 100 milyon euroluk koronavirüs davası
Dünya

İtalya hükümetine 100 milyon euroluk koronavirüs davası

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatının kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan Noi Denunceremo isimli sivil örgüt, 100 milyon Euro tazminat talebi ile bölgesel ve ulusal yetkililere dava açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:54:00 -
İtalya hükümetine 100 milyon euroluk koronavirüs davası

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sosyal medyada kurulan Noi Denunceremo isimli sivil örgüt bugün yaptığı açıklamada, yakınlarını virüs nedeniyle kaybeden yaklaşık 500 kişi adına dava açacağını duyurdu. Dava; ülkenin Başbakanı Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.

Noi Denunceremo Başkanı Luca Fusco, "Yetkililerden kişi başına ortalama 200 bin Euro tazminat isteyeceğiz. Toplamda 100 milyon Euro yapıyor." dedi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaşırken, toplam can kaybı sayısı da 69 bin 842'ye ulaştı.

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