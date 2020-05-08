İtalya, Hafter'in saldırısını kınadı

Bakanlıktan Trablus’taki saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, İtalyan Büyükelçisinin konutunun da bulunduğu bölgede en az 2 kişinin ölümüne yol açan, Hafter güçlerince sivillere yönelik düzenlenen bir diğer saldırıyı şiddetle kınıyor. Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Hafter milislerinin fırlattığı roketlerin Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştüğü ve biri sivil üç kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.