İtalya Futbol Federasyonu Başkanından futbolseverleri üzen haber!

İtalya Ligi Serie A'da 18. haftasında oynanan Inter- Napoli maçında, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar, İtalyan futbolunda deprem etkisi oluşturdu.

Napoli'nin 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 80. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Koulibaly, Inter taraftarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

"Serie A askıya alınabilir"

Gelişen bu durum sonrasında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan bir açıklama geldi. Irkçı tezahüratlarla alakalı konuşan Gravina, "Inter-Napoli maçında yaşananlardan sonra Serie A'nın askıya alınabilir. Bu konuyu görüşeceğiz" diye konuştu.