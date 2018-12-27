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İtalya Futbol Federasyonu Başkanından futbolseverleri üzen haber!

Inter- Napoli maçında yaşanan olaylar sonrası İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'yı askıya alabileceklerini söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 22:40
İtalya Futbol Federasyonu Başkanından futbolseverleri üzen haber!

İtalya Ligi Serie A'da 18. haftasında oynanan Inter- Napoli maçında, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar, İtalyan futbolunda deprem etkisi oluşturdu.

Napoli'nin 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 80. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Koulibaly, Inter taraftarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

"Serie A askıya alınabilir"

Gelişen bu durum sonrasında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan bir açıklama geldi. Irkçı tezahüratlarla alakalı konuşan Gravina, "Inter-Napoli maçında yaşananlardan sonra Serie A'nın askıya alınabilir. Bu konuyu görüşeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:40
  1. İtalya
  2. Futbol Federasyonu
  3. Senegal
  4. İnter
  5. Napoli
  6. Kalidou Koulibaly

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