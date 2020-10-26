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Dünya İtalya felaketi yaşıyor! Acil servisler alarm veriyor
Dünya

İtalya felaketi yaşıyor! Acil servisler alarm veriyor

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedilirken, acil servislerde durumun kritik olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:34:00 -
İtalya felaketi yaşıyor! Acil servisler alarm veriyor

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Ülkede salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.

Aktif koronavirüs hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 141 artarak 37 bin 479'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 423 artarak 268 bin 626 oldu.

İtalyan Doktorlar ve Sağlık Yöneticileri Birliği (Anaao-Assomed) Genel Sekreteri Carlo Palermo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Acil servislerdeki durum çok ciddi ve kesinlikle kritiktir." açıklamasında bulundu.

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