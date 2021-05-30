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Spor İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı
Spor

İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı

A Milli Takım'ımızın grubunda bulunan ve açılış maçını yapacağımız İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 21:30:00 -
İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı

EURO 2020 öncesi takımlar kardolarını açıklamaya başladı. Milli Takımımızın açılış maçında karşı karşıya geleceği İtalya'da 22 kişilik kardosu da resmen duyuruldu.

İşte İtalya'nın kadrosu

Kaleci: DONNARUMMA - MERET - SIRIGU

Defans: ACERBI - BASTONI - BONUCCI - CHIELLINI DI LORENZO - EMERSON - FLORENZI MANCINI - SPINAZZOLA - TOLOI

Orta saha: BARELLA - CRISTANTE - JORGINHO - LOCATELLI - PELLEGRINI - PESSINA - SENSI - VERRATTI

Forvet: BELOTTI - BERARDI BERNARDESCHI - CHIESA - IMMOBILE - INSIGNE - POLITANO

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