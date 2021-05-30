İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı
A Milli Takım'ımızın grubunda bulunan ve açılış maçını yapacağımız İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı.
EURO 2020 öncesi takımlar kardolarını açıklamaya başladı. Milli Takımımızın açılış maçında karşı karşıya geleceği İtalya'da 22 kişilik kardosu da resmen duyuruldu.
İşte İtalya'nın kadrosu
Kaleci: DONNARUMMA - MERET - SIRIGU
Defans: ACERBI - BASTONI - BONUCCI - CHIELLINI DI LORENZO - EMERSON - FLORENZI MANCINI - SPINAZZOLA - TOLOI
Orta saha: BARELLA - CRISTANTE - JORGINHO - LOCATELLI - PELLEGRINI - PESSINA - SENSI - VERRATTI
Forvet: BELOTTI - BERARDI BERNARDESCHI - CHIESA - IMMOBILE - INSIGNE - POLITANO