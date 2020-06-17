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Aktüel

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İtalyan Bakan, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:55:20 -
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

ANKARA (AA) - İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio’nun bugün Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Di Maio'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İtalyan Bakan'ın bugün yapılması öngörülen ziyaretinin, 19 Haziran Cuma gününe ertelendiği kaydedildi.

Di Maio'nun, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

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