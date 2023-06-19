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Otomotiv İtalya devinden Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren: Bomba kararı ortaya çıktı! Yeni gelişme
Otomotiv

İtalya devinden Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren: Bomba kararı ortaya çıktı! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-06-19 23:05:00 - 2023-06-19 23:15:03
İtalya devinden Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren: Bomba kararı ortaya çıktı! Yeni gelişme

İtalya’dan lastik devi Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren: İtalyan gıda devi gündeme bomba gibi düştü Yeni kurallar kurma kararı aldı.

İtalya hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle lastik üreticisi Pirelli’nin en büyük hissedarı Çin şirketi Sinochem'in yetkilerini kısıtladı.

İtalya’da yasalar, stratejik ve ulusal çıkarlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yapılarını korumak için hükümete "Altın Güç" (Golden Power) adı verilen bir müdahale aracı sağlıyor.

Bu prosedürün devreye sokulmasıyla, Pekin yönetiminin kontrolündeki Sinochem’in, en büyük hissedar olarak CEO atama ve strateji belirleme haklarının elinden alınması amaçlanıyor.

Hükümet geçen Cuma günü, "Pirelli’nin stratejik varlığını korumak için" Altın Güç yetkisinden faydalanacağını açıkladı.

Pirelli’den dün yapılan açıklamaya göre de şirketin "özerkliğinin ve sahip olduğu stratejik öneme sahip teknolojilerin ve bilgilerin korunması" için Altın Güç prosedürü devreye sokuldu.
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