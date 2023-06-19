  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BAE çıldırdı! O şehrimize akın ettiler, herkes şaşkın

Sayıları hızla artıyor! İşte Marmara'daki zehirli denizanalarının nedeni

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Cevabı bilinmeyen sorular! CHP’de danışmanlık sırrı

İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain

Definecilerden akıl almaz kazı: Mağarada şoke oldular

Dün işsizlik var, bugün öğrenciler bile çalışıyor! Yine motoru yaktılar

Dünyaca ünlü banka duyurdu: Merkez Bankası kararı ve iletişim dili de önemli! Altın yükseliyor, tahmini...

Türkiye'de o ilde: ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı verildi! Milyonları ilgilendiren çok kritik, sürpriz görüşme

Altında neler oluyor böyle! Tarih verildi! Hem alacaklar hem de satacaklar için çok önemli uyarı
Spor Sürpriz Türkiye kararı: Dünya Arda Güler'in peşinde ama... Galler maçının ilk 11'leri belli oldu
Spor

Sürpriz Türkiye kararı: Dünya Arda Güler'in peşinde ama... Galler maçının ilk 11'leri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 21:26:00 - 2023-06-19 21:33:56
Sürpriz Türkiye kararı: Dünya Arda Güler'in peşinde ama... Galler maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor ama Türkiye'den sürpriz arda güler kararı çıktı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

FABİO MARESCA YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

İlk 11'ler;
Türkiye; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler; Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23