Sürpriz Türkiye kararı: Dünya Arda Güler'in peşinde ama... Galler maçının ilk 11'leri belli oldu
Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor ama Türkiye'den sürpriz arda güler kararı çıktı!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
FABİO MARESCA YÖNETECEK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.
İlk 11'ler;
Türkiye; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.
Galler; Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.
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