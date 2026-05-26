Turuncu alarm verildi! Avrupa ülkesinde 7 kişi sıcaktan öldü
Fransa’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fransa’da aşırı sıcak hava dalgası, ülke genelinde endişeyi artırdı. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havada yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de serinlemek için girdiği suda boğulduğunu açıkladı.
8 vilayet için alarm
Hükümet yetkilileri, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verildiğini duyurdu. Hava durumu kurumu Meteo France ise aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin ‘turuncuya’ yükseltildiğini belirtti.