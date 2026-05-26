  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD ile masada milyar dolarlık şart! "Serbest bırakın" diyerek 24 milyar dolar talep ettiler! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası: Allah’ım! İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hürriyetine kavuştur! Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler Özgür Özel artık korsan genel başkan! Yargıtay’da Kılıçdaroğlu güncellemesi Özgür Özel, Kemal Kılıdaroğlu’na çağrı yaptı! Bayram sonrasını işaret etti Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme Terör devletinin ne kadar aşağılık olduğunun kanıtı: 'Ülkemin bana hain demesi onurdur' Bahçeli, Gazze ve Tahran’daki insanlık dramına dikkat çekti: Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin Sosyal medyada damga vuran sokak röportajı: İmamoğlu en büyük hırsız! Hacı adaylarından Arafat’ta dua: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş yaptırdı
Gündem Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!
Gündem

Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu’nun hamiliğine soyunan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, şaşırtmadı.

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen; firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen; yolsuzluktan tutuklu Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu’nun hamiliğini yapan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, şimdi de mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in avukatlığına soyundu.

"Konjonktürel" Nitelemesi ve Hakimlere Talimat

Arınç, sosyal medya paylaşımında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin kararı için “Konjonktürel” nitelemesinde bulunacak kadar ileri gitti. Arınç, paylaşımında “Mutlak butlan kararının ihtiyati tedbirli olarak verilmesi vahimdir. Oysa Yargıtay denetiminden geçmesi açısından tedbirli olmadan da karar verilebilir ve bugünkü kaos ortamı oluşmayabilirdi” ifadelerini kullanma hadsizliğinde de bulundu. Arınç, “Yargıtay’a düşen görev, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır” çağrısı yaparak hakimlere talimat vermekten ise çekinmedi.

CHP'ye Mağdur Elbisesi Giydirme Çabası

Arınç, “Siyaset açısından baktığımızda da gördüğümüz manzara iç açıcı değildir. Bendeniz, üç partisi Anayasa Mahkemesi tarafından, bir partisi de 12 Eylül darbesiyle kapatılmış; yine bir partisi kapatılmaktan bir oy farkla dönmüş, açılan her davada hakkında siyaset yasağı talep edilmiş bir siyasetçiyim. BAM kararı elbette bir parti kapatma kararı değildir ancak sonuçları itibarıyla bir partiyi işlevsiz hâle getirmek, içini karıştırmak ve gücünü yok etmek neticesini doğurabilecek bir karardır. Kendi tecrübemle söylemek isterim ki bu tür müdahaleler siyasi partilerden daha çok başta siyaset kurumu olmak üzere kurumların işlevsiz kalmasına ve demokrasinin yolunun kesilmesine sebebiyet verir” cümleleriyle de CHP’ye mağdur elbisesi giydirmeye çalıştı.

Kayseri’de FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı
Kayseri’de FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı

Yerel

Kayseri’de FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı

'Ilımlı islam'cı FETÖ kafalılara duyurulur: Kafirlere cennet haramdır!
'Ilımlı islam'cı FETÖ kafalılara duyurulur: Kafirlere cennet haramdır!

İSLAM

'Ilımlı islam'cı FETÖ kafalılara duyurulur: Kafirlere cennet haramdır!

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

FETÖ ve CIA’den ortak X kuşatması!
FETÖ ve CIA’den ortak X kuşatması!

Gündem

FETÖ ve CIA’den ortak X kuşatması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23