Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen; firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen; yolsuzluktan tutuklu Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu’nun hamiliğini yapan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, şimdi de mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in avukatlığına soyundu.

"Konjonktürel" Nitelemesi ve Hakimlere Talimat

Arınç, sosyal medya paylaşımında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin kararı için “Konjonktürel” nitelemesinde bulunacak kadar ileri gitti. Arınç, paylaşımında “Mutlak butlan kararının ihtiyati tedbirli olarak verilmesi vahimdir. Oysa Yargıtay denetiminden geçmesi açısından tedbirli olmadan da karar verilebilir ve bugünkü kaos ortamı oluşmayabilirdi” ifadelerini kullanma hadsizliğinde de bulundu. Arınç, “Yargıtay’a düşen görev, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır” çağrısı yaparak hakimlere talimat vermekten ise çekinmedi.

CHP'ye Mağdur Elbisesi Giydirme Çabası

Arınç, “Siyaset açısından baktığımızda da gördüğümüz manzara iç açıcı değildir. Bendeniz, üç partisi Anayasa Mahkemesi tarafından, bir partisi de 12 Eylül darbesiyle kapatılmış; yine bir partisi kapatılmaktan bir oy farkla dönmüş, açılan her davada hakkında siyaset yasağı talep edilmiş bir siyasetçiyim. BAM kararı elbette bir parti kapatma kararı değildir ancak sonuçları itibarıyla bir partiyi işlevsiz hâle getirmek, içini karıştırmak ve gücünü yok etmek neticesini doğurabilecek bir karardır. Kendi tecrübemle söylemek isterim ki bu tür müdahaleler siyasi partilerden daha çok başta siyaset kurumu olmak üzere kurumların işlevsiz kalmasına ve demokrasinin yolunun kesilmesine sebebiyet verir” cümleleriyle de CHP’ye mağdur elbisesi giydirmeye çalıştı.