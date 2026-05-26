Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar!

İran ile ABD arasındaki gerilimin ardından Tahran yönetiminden diplomatik kulisleri hareketlendiren çok kritik bir hamle geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesinde, İran'ın bölgedeki savaşı ve mevcut gerilimleri sona erdirmek için "onurlu bir anlaşma" oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Katar Emiri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde; bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve bölgedeki gerilimlerin sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar'ın ve özellikle Katar Emiri’nin barış sürecine yönelik diplomatik çabalarını takdir ederek, "İran, bölgede devam eden savaşı ve gerilimleri sona erdirmek için onurlu bir çerçeve oluşturmaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

 

İran’ın diplomasi ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayan Pezeşkiyan, "İran, samimiyetini ve diyalog yoluna olan bağlılığını kanıtlamıştır. Şimdi diğer tarafın da iradesini göstermesi ve uluslararası yükümlülüklere hem eylem hem de düşünce yoluyla bağlı kalmasının zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede çatışmaları sona erdirecek kalıcı bir uzlaşıya ulaşılması yönündeki beklentisini dile getirerek, Doha yönetiminin bu süreçteki rolünü sürdüreceğini belirten Katar Emir'i görüşmede, "Katar hükümeti, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek ve arabuluculuk ve yapıcı rolünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Görüşmede tarafların, bölgesel istikrar ve diplomatik çözüm arayışlarının sürdürülmesine yönelik iradelerini yinelediği bildirildi.

