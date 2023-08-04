  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya çalkalanıyor! Başbakanın vatandaşlara attığı SMS ortalığı karıştırdı
Dünya

İtalya çalkalanıyor! Başbakanın vatandaşlara attığı SMS ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:53:00 -
İtalya çalkalanıyor! Başbakanın vatandaşlara attığı SMS ortalığı karıştırdı

İtalya'da aşırı sağcı Meloni hükümeti tek SMS ile vatandaşların sosyal yardımlarının sonlandırıldığını haber verdi. Bu karar ülkede tepkilere neden oldu.

İtalya’da aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin, dar gelirli 169 bin haneye yönelik sosyal yardımları kesme kararına tepkiler giderek büyüyor.

Hükümetin, kısa cep telefonu mesajı SMS ile ağustos ayı başı itibarıyla sosyal yardımların kesildiğini açıklaması, muhalefetteki partilerin de sert tepkisine yol açtı.

Sözkonusu sosyal yardımları yürürlüğe koyan eski Başbakan Giuseppe Comte, Meloni’nin kararını eleştirerek, "Başbakan insanların hayatlarıyla oynuyor. Şu anda sadece bu yardımlarla yaşayan 50'li ve 60'lı yaşlardaki vatandaşlar eğitim almakta ve yeni işler bulmakta zorlanacak.” dedi.

SMS mesajıyla sosyal yardımların kesildiğini öğrenen İtalyan vatandaşları, Sosyal Güvenlik İdaresi’ni telefonla arayarak durumlarıyla ilgili bilgi almak için çalışırken, öfkeli çok sayıda İtalyan bu merkezlere giderek tepkisini dile getirdi.

İtalya’da 4 yıl önce yürürlüğe giren asgari gelir özelliğindeki sosyal yardım kriterlerini sıkılaştıracağı uyarısını yapan aşırı sağcı hükümet, son olarak aldığı kararla, “istihdam edilebilir” durumda olanların sosyal haklarını elinden aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna göre, hane halkı içinde engelli, reşit veya 65 yaş üstü birey olmayan düşük gelirli ve işsiz aileler ve bireyler için “sosyal yardım” adı altına verilen aylık ödenek kesilecek.

Şu anda yardımlardan mahrum bırakılanlar bunun yerine 1 Eylül'den itibaren, ülkenin işsizlik merkezlerinde mesleki eğitim için kullanılmak üzere ayda 350 euro alacak.

Kesilen sosyal yardım ödeme programı Beş Yıldız Hareketi (M5S) üyesi Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet tarafından 2019 yılında başlatılmıştı.

Geçen yıl İtalya'da iktidara gelir gelmez sosyal yardım sistemini sıkılaştırma kararını açıklayan Meloni, 18-59 yaş arası “çalışmaya uygun görülen” işsizler için 1 Ocak 2024'e kadar sosyal yardım sistemini tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Meloni, geçen yıl kasım ayında düzenlediği basın toplantısında "Yardımları istihdama dönüştürmek istiyoruz. Üç yıldır yardım alan insanlar var, devlet bu insanlara iş bulmaları için yardım etmeli." diyerek aşırı sağcı hükümetin sosyal yardımlara son vereceği uyarısında bulundu.

Haziran ayında İtalya'nın işsizlik oranı yüzde 7,4'e düşerken, ülkede istihdam edilenlerin sayısı 23 milyon 590 bin kişiye çıktı.

İstihdam alanında son aylarda görülen olumlu gelişmeye rağmen İtalya, AB’de en yüksek işsizlik oranına sahip ülkeler arasında gösteriyor.

AB ülkelerinde haziran ayında işsizlik oranının yüzde 5,9 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Euronews

Meloni hükümeti güvenoyunu aldı
Meloni hükümeti güvenoyunu aldı

Dünya

Meloni hükümeti güvenoyunu aldı

İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım
İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım

Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım

Meloni, başkanlık sistemini istiyor
Meloni, başkanlık sistemini istiyor

Dünya

Meloni, başkanlık sistemini istiyor

Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi
Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi

Dünya

Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Erdoğan paylaşımı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Erdoğan paylaşımı

Gündem

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Erdoğan paylaşımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

Bizim Zilletçiler ise sosyal medya şirketlerinin alçakça desteklediği propagandalarında "İtalya'da öğrencilere bedava düzenli sağlam öğün" martavalları atıyorlar. Bir defa İtalyanlar az yemeleriyle meşhurdur, öyle Amerikalılar ve bizdeki oburlar gibi koca koca öğün yemezler. İkincisi, alın işte, İtalya'da bedava mıymış, ekonomik kriz var mıymış, yok muymuş.

Emekli

Dusuncesi guzel devlet is bulacak diyor ama siz milleti avuc acar durumuna getirdiginiz icin size ters
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23