İtalya basını duyurdu: Draghi haddi aşmakta nasıl direndi?

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İtalyan basını, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'diktatör' ifadesini geri alması yönündeki çağrıları reddettiğini duyurdu.

'Draghi düzeltme yapmayı reddetti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haddi aşan İtalya Başbakanı Draghi'ye 'densiz' diyerek cevap vermesi, İtalya basınında geniş yer buldu. İtalyan basınında yer alan kulis bilgilerine göre, bir haftadır süren gerilimin diplomatik kanallarla yatıştırılmaya çalışıldığı ancak Draghi'nin 'düzeltme yapması' önerisini reddettiği açıklandı.

'Draghi İtalyan diplomasisini utandırdı'

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, haddi aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Drgahi, İtalyan diplomasisi tarafından 'düzeltme yapın' çağrılarını reddetti. La Stampa gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi'ye özür olmasa bile düzeltme şansı vermek için bir hafta bekledi." diye yazdı. Gazetede yer alan haberde, "Draghi, İtalyan diplomasisini utandırarak sessiz kaldı ve herhangi bir uzlaşma belirtisi görülmeyince Erdoğan'dan yanıt geldi." ifadeleri yer aldı.

'Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor'

Gazetede yer alan kulis bilgisine göre, Draghi'nin diplomasi danışmanlığını yapan İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo 'diktatör' çıkışının hemen ardından devreye girdi. Gazete, Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle yazdı: "Mattiolo Başbakan'a, bu çıkışının 'ciddi sonuçlar' doğurabileceğini açıkladı. Türklerin ruhunu iyi tanıyan eski Ankara Büyükelçisi Mattiolo, 'Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor' dedi ancak bu tavsiyesi Draghi tarafından 'Hiçbir şeyi düzeltmem' sözleriyle bu teklifi reddetti."

'Tarihinden haberin yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddi aşarak kendisine 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı'na şöyle cevap vermişti:

"İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş bir kişi değilsin. Tayyip Erdoğan'a böyle bir ifadeyi kullanabilmen için senin tarihinden haberinin olması lazım, ama gördük ki haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle milletimizin bize vermiş olduğu irade ve teslimiyet ile milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz."