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Dünya İtalya Başbakanı Putin'in Ukrayna kararını açıkladı
Dünya

İtalya Başbakanı Putin'in Ukrayna kararını açıkladı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes teklifine 'şimdi zamanı değil' diyerek cevap verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:38:00 - 2022-04-18 11:51:25
İtalya Başbakanı Putin'in Ukrayna kararını açıkladı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.

Putin "zaman kaybı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Draghi, Rus liderle iletişim kurma girişimlerinin artık kendisine "zaman kaybı" gibi gelmeye başladığını söyledi.

Putin konusunda hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren ve Rus liderin barış arayışı içinde olmadığının iddia eden Draghi, "Şimdiye kadar tek amacı Ukrayna direnişini yok etmek ve ülkeyi işgal etmek oldu" dedi.

 'Hayır, şimdi zamanı değil' dedi

Yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'e Zelenskiy'i ne zaman görmeyi planladığını soran Draghi; "Ancak Putin'in cevabı 'Şimdi zamanı değil' oldu. Bu cevaptan sonra bile ısrarcı oldum, 'Ateşkese karar verin' dedim ancak Putin'in cevabının yine 'Hayır, şimdi zamanı değil' oldu" dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Yalan putin kötü sıkıştı, asıl zelenski barış deyip aldatıyor, zelenskinin abdnin güdümünde olduğu iyice netlik kazandı, bu adam barışamaz, efendilerinin sözünden çıkarsa öldürülür, zaten bu karaktersiz bunun için başbakan oldu.
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