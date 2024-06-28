İtalya Başbakanı Meloni'nin Avrupa Parlamentosu'nda rol arayışı! Dönemini resmen başlattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Temmuz ayındaki ilk Avrupa Parlamentosu genel kurulundan önce Avrupa Komisyonu'nda üst düzey rol üstlenmek için stratejisini güçlendirmeye çalışıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe gecesi Macar mevkidaşı Viktor Orban'a katılarak, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin üzerinde uzlaştığı yeni yönetime karşı çıktı. Ancak Başbakan Meloni'nin bu çıkışı, Avrupa Komisyonu'nda İtalya'ya daha büyük bir rol biçmeye çalışırken hassas bir denge politikası izlemesi gerektiğinin de bir göstergesi

"Vatandaşlara ve seçimler sırasında vatandaşlardan gelen işaretlere saygı duyduğum için (yeni AB yönetimini) desteklememeye karar verdim," diyen İtalyan başbakan sözlerine şöyle devam etti: "İtalya'ya Avrupa'da hak ettiği ağırlığı nihayet vermek için çalışmaya devam ediyoruz."

Meloni, Antonio Costa'nın AB Konseyi Başkanlığına ve Kaja Kallas'ın Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine karşı oy kullanırken, Ursula von der Leyen'in Komisyon Başkanlığına adaylığı konusunda çekimser kaldı.

Eski meslektaşları tarafından otomatik olarak seçilen Costa 1 Aralık'ta göreve başlayacak ancak von der Leyen'nin adaylığının Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda salt çoğunlukla onaylanması gerekiyor. Bu da Komisyon liderinin yöneticilerini atamaya ve önceliklerini planlamaya başlayabilmesi için önünde son bir engel kaldığı anlamına geliyor.

Meloni çekimser kalarak, von der Leyen'in kendisini bu iş için doğru kişi olduğuna ve önümüzdeki dönemde Roma için üst düzey bir görevi güvence altına almaya çalışabileceğine dair olası ikna çabalarına kapıyı aralık bırakmış oldu.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre Meloni, rekabet, savunma ya da sanayi alanında başkan yardımcılığı pozisyonunu güvence altına almak istiyor.

Von der Leyen'in Strasbourg'da 361 oya ihtiyacı var. Bu sayı, meclisteki toplam 720 milletvekilinin yarısından bir fazlası olurken, bu desteğin gizli oylamayla gelmesi gerekiyor.

Euronews'e konuşan bir AB diplomatı, "Berlaymont'un tahminlerine göre von der Leyen'in 40 ila 50 oya daha ihtiyacı var. Şu anda ekipleri 399 milletvekilinin çoğunluğuna güveniyor ancak yüzde 15 oranında 'başına buyruk' [partilerinden farklı oy kullanan milletvekilleri] oy bekliyor," dedi.

Yeşiller'in ekstra destek sağlaması muhtemel olsa da, Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinden 24 milletvekilinin de desteği mümkün.

Bu durum Meloni'ye, 16-17 Temmuz tarihlerinde Strazburg'da yapılacak ilk AP genel kurulunda von der Leyen için yapılacak oylamadan önce arka planda pazarlık yapabilmesi için zaman kazandırıyor. Ancak bu çekimser oy aynı zamanda Meloni'nin Brüksel'deki konumunu koruma konusunda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun da altını çiziyor.

Euronews Perşembe gecesi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Meloni'nin "iktidar koalisyonu içindeki görüş ayrılıklarını yansıtmak için" çekimser kaldığını bildirdi.

İtalya'da FdI, merkez sağ Forza Italia'nın yanı sıra Komisyon başkanına tamamıyla muhalif olmakla bilinen Matteo Salvini'nin partisi Lega (Lig Partisi) ile birlikte görev alıyor.

Meloni ayrıca, AB seçimlerinden güçlenerek çıkan ve 83 milletvekili çıkararak liberal Renew Europe'u (Avrupa'yı Yenile) geride bırakıp AP'nin üçüncü büyük gücü haline gelen sağcı Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (ECR) grubunun gücüne yönelik korumacı tavrını da sürdürmek zorunda.

Ancak grupların kendilerini yeniden yapılandırmak için 4 Temmuz'a kadar süreleri var. Aşırı sağ partiler, Brüksel'de nasıl bir araya geleceklerine ilişkin zorlu müzakereler yürütüyor.

AP'nin sağ kanadı ECR ve daha radikal Kimlik ve Demokrasi (ID) olmak üzere iki gruba bölünmüş olsa da Euronews'e konuşan kaynaklar iki yeni oluşumun da potansiyel olarak kurulmakta olduğunu, yani parlamentonun sağ kanadının daha da parçalanabileceğini söylüyor.

Bu hafta ECR'nin toplantısı önce ertelendi, ardından 25 Haziran Çarşamba günü grubun ikinci büyük partisi olan Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) üyelerinin yeterli sayıda katılım göstermemesi üzerine tamamen iptal edildi. Partinin gelecekteki durumu konusunda bölünmelerin sinyalleri verildi.