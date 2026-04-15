İtalya Başbakanı Meloni, Trump'a ağzının payını verdi! "Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış"
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! “Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış”

İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! "Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış"

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki polemik devam ederken Meloni’den Trump’a fena kapak geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa hakkındaki hakaretamiz ifadelerini kınayan “Trump’ın Kutsal Baba’ya yönelik sözleri kabul edilemez” sözlerine Trump: “O kabul edilemez olan, İran’ın nükleer silah elde edip İtalya’yı iki dakikada havaya uçurup uçurmamasına aldırmıyor” şeklinde cevap vermişti.

MELONİ’DEN TRUMP’A BOMBA GİBİ KARŞILIK!

İşte o cevaba bomba gibi karşılık veren Meloni: “Bildiğim kadarıyla, dokuz ulus nükleer silaha sahip ve yalnızca biri bunları bir kez kullanmış. O ulus Amerika Birleşik Devletleri. Bay Trump tonunu yumuşatmalı. Kimse Washington gibi nükleer tehditler savurmaz ve sözlerine dikkat etmeli” diyerek polemiği okkalı bir kapakla sonlandırdı.

hasel

Aferin Sayın MOLENİ,erkek gibi cesaretli takdir edilecek bayan.Meloniye selam olsun.Artık,İTALYA,Savunma sanayisi ,TÜRKİYEDEN çok şey öğreniyor.Savunma konusunda Haydut ABD ye ihtiyacı pek olmaz sanırım.
