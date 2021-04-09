İtalya Başbakanı Mario Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan protokol tartışmaları üzerinden haddi aşan açıklamalarda bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında alçakça iftirada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsizce 'diktatör' ifadesini kullanan Draghi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi. Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi. Draghi'nin kendini bilmez söylemleri İtalya'da da geniş yankı uyandırdı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir?

3 Eylül 1947 tarihinde Roma’da dünyayan gelen Mario Draghi, Kasım 2011 tarihinden itibaren Jean-Claude Trichet'in yerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır. İtalya Bankası Başkanı sıfatıyla yılında Yönetim ve Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurullarının bir üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda İtalya Uluslararası İmar Bankası Yönetim Kurulları başkanı ve Asya Kalkınma Bankası başkanıydı. Nisan 2006 yılında, Finansal İstikrar Forumu Başkanı seçildi. 2009 ilkbaharında Finansal İstikrar Kurulu başkanı oldu.Federico Caffè gözetiminde Roma La Sapienza Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Nobel Ödülü sahipleri Franco Modigliani ve Robert Solow gözetiminde 1976 yılında Massachusetts Institute of Technology'de ekonomi dalında doktora kazandı.

1981-1991 yılları arası Floransa Üniversitesi'nde profesör oldu. 1984 yılından 1990 yılına kadar Dünya Bankası İcra Direktörü olarak görev yaptı. 1991 yılında İtalyan Hazine genel müdürü oldu ve 2001 yılına kadar bu görevde kaldı. Hazinede görev yaptığı süre boyunca revize edilen İtalyan şirketleri ve mali mevzuat komitesi başkanlığında ve İtalyan finansal piyasalarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladı. Ayrıca, çeşitli banka ve şirketlerin eski yönetim kurulu üyesi oldu. Daha sonra 2002-2005 yılları arasında Goldman Sachs'ın başkan yardımcısı ve müdürü oldu. Ayrıca firma genelinde bir yönetim komitesi bir üyesi oldu.Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School'da Politika Enstitüsü Üyesi oldu.

17 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi - Ecofin'in - bir önerisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak adaylığı kabul edildi. 24 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve atanması resmen Avrupalı liderleri tarafından da teyit edildi. 1 Kasım 2011 tarihinde Jean-Claude Trichet'ten görevi devraldı.

Görevini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürdürdü.12 Ocak 2021 tarihinde İtalya'da başlayan hükümet krizinin 26 Ocak 2021 tarihinde başbakan Guiseppe Conte'nin istifa etmesiyle sonuçlanması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde teknokrat hükümet kurmakla görevlendirildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi'ndeki sağ ve sol partilerin büyük bölümünün desteğini alarak ulusal birlik hükümeti kurdu. 13 Şubat 2021 tarihinde yemin ederek İtalya başbakanı oldu.