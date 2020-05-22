İtalya Başbakanı Conte'yi öksürük krizi tuttu
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Senato'da konuşma yaptığı sırada öksürük krizine girdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya’da, Başbakan Guiseppe Conte’nin görüntüleri tartışmalara neden oldu.
Corriere della Sera’nın paylaştığı görüntülere göre Conte, Senato’da konuşma yaptığı sırada öksürük krizine girdi.
Conte’nin peş peşe sert bir şekilde öksürmesinin ardından bazı milletvekilleri seslerini yükseltti. Muhalefet masalarından Başbakan Conte’ye yönelik, “maskeni tak” uyarıları yapıldı.
Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati vekilleri sessiz olmaları konusunda uyarırken, bir yudum su alan Conte, konuşmasının devamında da kısa kısa öksürük krizleri geçirdi. Conte'nin, “Konuşmamı kısa keseceğim” diyerek kürsüden indiği kaydedildi.