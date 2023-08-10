İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti!

İtalya basını, ülkenin açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Batan tekneden kurtulan 4 kişinin verdiği ifadeye göre teknede, aralarında çocukların da yer aldığı 41 kişi daha bulunuyordu. Bir kadın üç erkek Fildişi Sahili ve Gineli kazazedelerin anlatımına göre 7 metrelik teknedeki 45 kişiden sadece 15’inde can yeleği vardı, ancak büyük dalgaların etkisiyle tekne alabora olunca onlar da kurtulamadı.

Teknenin geçen Perşembe günü Tunus’un Sfax limanından denize açıldığı ve yaklaşık 6 saat sonra battığı belirtiliyor.

Batan tekneden kurtulan 4 kişi Malta bayraklı bir gemi tarafından kurtarıldı ve bu sabah İtalya Sahil Güvenlik teknesiyle Lampedusa adasına getirildi.

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İtalya basını, bu kişilerin verdiği ifadeye göre teknedeki diğer 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bu yılın başından beri, Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken en az 1800 kişinin hayatını kaybettiği hesaplanıyor.

İtalya kıyılarına 1 Ocak-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaklaşık 89 bin göçmen ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminin iki katından fazla.

Bu yıl İtalya’ya ulaşan tekneler ağırlıkla Tunus’tan denize açıldı. Bu teknelerle ülkeye ulaşan göçmenlerin çoğunluğu ise Fildişi Sahili, Gine, Mısır, Bangladeş ve Pakistanlılardan oluşuyor.

İtalya’da iktidardaki aşırı sağcı hükümet geçen Eylül ayındaki genel seçimleri kazanmadan önce düzensiz göçü durdurma vaadinde bulunmuştu.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, bu amaçla sivil toplum örgütlerinin kurtarma gemilerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı tedbirlere başvuruyor.

Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin Akdeniz’e açıldığı başlıca limanlar arasında Tunus’un ilk sıraya çıkması üzerine Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadele amacıyla bu ülke ile anlaşma da yapmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe