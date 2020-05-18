  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Aktüel

İtalya AB içinde "turist koridoru" oluşturulmasına karşı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: - "İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:58:01 -
İtalya AB içinde "turist koridoru" oluşturulmasına karşı

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) içinde üye ülkelerin ikili anlaşmalar yoluyla kendi aralarında turist koridoru oluşturamayacağını, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Di Maio, 11 AB ülkesinden mevkidaşının katılımıyla yapılan ve Avrupa içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünün tartışıldığı video konferans sonunda Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bu turizm sezonunda İtalyanların, ülke turizmine katkıda bulunacağını, buna ek olarak Avrupalıların ülkelerine gelmesi için çalıştıklarını belirten Di Maio, "Şu saatlerde turizm sektörümüzün en azından bu yaz dönemi boyunca Avrupa’nın önemli başkentlerinden ve ülkelerinden turistleri ağırlayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Di Maio, bazı AB ülkeleri aralarında gündeme gelen ikili anlaşmalara da değinerek, "Hepimiz bu turizm sezonunu karşılamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez. Avrupa ruhuna aykırı." diye konuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı