İt sürüleri çok fena tutuştu! PKK, TSK'nın operasyonuna karşı bunu yapıyor

Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinin çevresindeki cephe hatlarına daha önce mayınlar döşeyen terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezindeki bazı giriş-çıkış noktalarını da mayınladı.

Tel Rıfat içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, son dönemde ilçe merkezindeki mayınlama ve tuzaklama faaliyetlerine hız verdi.

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını yavaşlatmayı planlayan YPG/PKK, bu amaçla Tel Rıfat'ta ilçe merkezine ulaşan bazı yolların giriş noktalarına anti-tank ve anti-personel mayınlar döşedi.

Teröristler, olası harekatta Tel Rıfat’ı boşaltmaları durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ilk gireceği bazı kurum binaları ile SMO saflarındaki Tel Rıfatlıların ilçedeki evlerine el yapımı bombalı tuzaklar yerleştiriyor.

Teröristler, Tel Rıfat ilçesinin Azez, Afrin ve Mare bölgeleriyle oluşturduğu cephe hatlarına da geçen yılın son aylarında mayınlar döşemişti.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.