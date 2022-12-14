  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sisi’den skandal hamle! Sende hiç utanma yok mu?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak adımlar atmaya hazırız

4. kez kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirildi, ilk sözü bu oldu

Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon'u ülkeler yakından takip ediyor, istiyor! Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi

CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü

Tapuda yeni dönem! Yenilemeyen yanar

Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…

Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı belli oldu

Türkiye'yi işgale geldi... Rifkin'in yeni kukla sekreteri Kılıçdaroğlu

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü
Gündem “it” dedi “ahmak” dedi cezayı yedi.
Gündem

“it” dedi “ahmak” dedi cezayı yedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay ceza verilerek siyasi yasak getirildi. İmamoğlu daha önce de devletin valisine “it” demişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 18:49:00 -
"it" dedi "ahmak" dedi cezayı yedi.

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Siyasi yasak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

Son dakika haberine göre; Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme davayı karara bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ay hapis cezasına çarptırıldı.

Valiye ‘it’ demişti.

İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde zorla içeriye girmeye çalışmasıyla yaşanan olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik de “Bu Vali itlik yapmıştır.” ifadesini kullanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23