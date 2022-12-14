“it” dedi “ahmak” dedi cezayı yedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay ceza verilerek siyasi yasak getirildi. İmamoğlu daha önce de devletin valisine “it” demişti.
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Siyasi yasak
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi.
Son dakika haberine göre; Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme davayı karara bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ay hapis cezasına çarptırıldı.
Valiye ‘it’ demişti.
İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde zorla içeriye girmeye çalışmasıyla yaşanan olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik de “Bu Vali itlik yapmıştır.” ifadesini kullanmıştı.